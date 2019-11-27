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Путин открыл движение по дороге М-11 Москва - Санкт-Петербург

15:00 27.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин поздравил рабочих, участвующих в строительстве трассы М-11 "Москва - Санкт-Петербург" и открыл движение по дороге.

"Поздравляю вас с таким результатом замечательным", - сказал президент, обращаясь к строителям дороги, напомнив, что проект был задуман совместно с французскими партнерами в 2006 году. "В 2006 году задумали и вот сделали сейчас. У нас в стране еще, в истории страны, в истории дорожного строительства ничего подобного пока не было такого уровня, такого класса", - отметил российский лидер.

"Теперь есть",- ответили ему дорожники.

"Есть чем гордиться, здорово. Я понимаю, что здесь небольшое количество людей из тех, кто работал на трассе все эти годы, но, как в таком случае говорят, - "в вашем лице поздравляю всех, кто приложил руку, сердце, труд свой. Здорово", - добавил Путин.

Трасса М-11 "Москва - Санкт-Петербург" будет носить название "Нева". Такой результат общественного голосования огласил президент России Владимир Путин.

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