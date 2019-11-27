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Лавров предложил Западу отказаться от имперских замашек

15:12 27.11.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Лавров призвал Запад отказаться от имперских замашек. Речь идёт об отказе от привычек из прошлых веков диктовать всем свою волю и становиться судьёй всем, сказал глава МИДа России, выступая в Дипломатической академии МИДа Киргизии.

Таким образом Сергей Лавров ответил на вопрос, какой вариант наиболее приемлем для разрешения проблемы санкций западных стран в отношении России. Говорит Москва

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