Лавров предложил Западу отказаться от имперских замашек

15:12 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Лавров призвал Запад отказаться от имперских замашек. Речь идёт об отказе от привычек из прошлых веков диктовать всем свою волю и становиться судьёй всем, сказал глава МИДа России, выступая в Дипломатической академии МИДа Киргизии.

Таким образом Сергей Лавров ответил на вопрос, какой вариант наиболее приемлем для разрешения проблемы санкций западных стран в отношении России. Говорит Москва

