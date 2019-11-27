Европарламент утвердил новый состав Еврокомиссии
15:32 27.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Депутаты Европарламента (ЕП) утвердили новый состав Еврокомиссии (ЕК) под руководством Урсулы фон дер Ляйен. Голосование состоялось в среду на пленарной сессии в Страсбурге.
За предложенных комиссаров высказались 461 депутат, против - 157, воздержались - 89. Всего в голосовании участвовали 707 парламентариев.
Таким образом, новая Еврокомиссия сможет приступить к исполнению своих обязанностей 1 декабря, спустя месяц после ранее назначенного срока.
НОВОСТИ
- 16:32 27.11.2019
- Финляндия в 2019 году увеличит выдачу шенгенских виз россиянам на 14,2% - посол
- 16:12 27.11.2019
- Сокращение чиновников с 2020 г. повысит производительность труда в госсекторе - Силуанов
- 16:00 27.11.2019
- Россельхознадзор выявил переносчика холеры в бананах
- 15:29 27.11.2019
- МКБ получил рекордную прибыль в третьем квартале года
- 15:12 27.11.2019
- Лавров предложил Западу отказаться от имперских замашек
- 15:00 27.11.2019
- Путин открыл движение по дороге М-11 Москва - Санкт-Петербург
- 14:32 27.11.2019
- В МИДе предложили распространить "закон Димы Яковлева" на все страны
- 14:12 27.11.2019
- Медведев в прямом эфире расскажет об основных задачах, стоящих перед правительством
- 14:00 27.11.2019
- Шведский суд согласился с решением арбитража по спору "Газпрома" с "Нафтогазом"
- 13:32 27.11.2019
- Китай вышел на первое место по количеству дипмиссий в мире
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать