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НОВОСТИ

Европарламент утвердил новый состав Еврокомиссии

15:32 27.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутаты Европарламента (ЕП) утвердили новый состав Еврокомиссии (ЕК) под руководством Урсулы фон дер Ляйен. Голосование состоялось в среду на пленарной сессии в Страсбурге.

За предложенных комиссаров высказались 461 депутат, против - 157, воздержались - 89. Всего в голосовании участвовали 707 парламентариев.

Таким образом, новая Еврокомиссия сможет приступить к исполнению своих обязанностей 1 декабря, спустя месяц после ранее назначенного срока.

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