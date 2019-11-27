Сокращение чиновников с 2020 г. повысит производительность труда в госсекторе - Силуанов

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сокращение числа государственных чиновников, которое правительство планирует начать со следующего года, поможет повысить производительность госсектора. Такое мнение выразил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов в кулуарах Международного форума производительности.

"Производительность труда в госсекторе: мы пошли по короткому пути - предложили сократить количество чиновников, и это предложение было принято", - сказал Силуанов.



Ранее первый вице-премьер пообещал сокращать количество чиновников начиная с 2020 года. Он отмечал, что Минфин видит потенциал сокращения числа государственных служащих благодаря передаче части задач федеральных органов исполнительной власти на аутсорсинг.



По информации главы Сбербанка Германа Грефа, количество государственных чиновников в РФ с 2002 г. практически удвоилось - с 1,156 млн до 2,2 млн человек.

