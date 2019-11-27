Сокращение чиновников с 2020 г. повысит производительность труда в госсекторе - Силуанов
16:12 27.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сокращение числа государственных чиновников, которое правительство планирует начать со следующего года, поможет повысить производительность госсектора. Такое мнение выразил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов в кулуарах Международного форума производительности.
"Производительность труда в госсекторе: мы пошли по короткому пути - предложили сократить количество чиновников, и это предложение было принято", - сказал Силуанов.
Ранее первый вице-премьер пообещал сокращать количество чиновников начиная с 2020 года. Он отмечал, что Минфин видит потенциал сокращения числа государственных служащих благодаря передаче части задач федеральных органов исполнительной власти на аутсорсинг.
По информации главы Сбербанка Германа Грефа, количество государственных чиновников в РФ с 2002 г. практически удвоилось - с 1,156 млн до 2,2 млн человек.
НОВОСТИ
- 16:32 27.11.2019
- Финляндия в 2019 году увеличит выдачу шенгенских виз россиянам на 14,2% - посол
- 16:00 27.11.2019
- Россельхознадзор выявил переносчика холеры в бананах
- 15:32 27.11.2019
- Европарламент утвердил новый состав Еврокомиссии
- 15:29 27.11.2019
- МКБ получил рекордную прибыль в третьем квартале года
- 15:12 27.11.2019
- Лавров предложил Западу отказаться от имперских замашек
- 15:00 27.11.2019
- Путин открыл движение по дороге М-11 Москва - Санкт-Петербург
- 14:32 27.11.2019
- В МИДе предложили распространить "закон Димы Яковлева" на все страны
- 14:12 27.11.2019
- Медведев в прямом эфире расскажет об основных задачах, стоящих перед правительством
- 14:00 27.11.2019
- Шведский суд согласился с решением арбитража по спору "Газпрома" с "Нафтогазом"
- 13:32 27.11.2019
- Китай вышел на первое место по количеству дипмиссий в мире
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать