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Финляндия в 2019 году увеличит выдачу шенгенских виз россиянам на 14,2% - посол

16:32 27.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число российских граждан, которые получат шенгенские визы в Финляндии, к концу 2019 года вырастет минимум на 14,2% - до 80 тыс. Об этом ТАСС в среду сообщил посол Финляндии в России Микко Хаутала.

"Рост фиксируется, мы виз уже шенгенских выдали в этом году по сравнению с прошлым годом плюс 24%. В прошлом году их было почти 70 тыс., я так думаю, что [в этом году] это будет как минимум 80 тысяч. У нас всегда новогодний сезон очень показательный, то есть конечные итоги очень сильно зависят от этого сезона. Пока немного рано говорить, но мы видим, что уже в конце октября мы выдали больше виз, чем в прошлом году, - это было до новогоднего сезона. Мы ожидаем довольно сильного роста", - сказал он.

В 2018 году в Россию из Финляндии въехало порядка 950 тыс. человек, в Финляндию из России - 3,4 млн человек. С 1 октября 2019 года граждане Финляндии наряду с гражданами ряда других стран Евросоюза получили право на упрощенное посещение Санкт-Петербурга и Ленинградской области по электронным визам. За первый месяц упрощенного режима оформлено более 26 тыс. виз по этой схеме в Петербурге и Ленобласти, из них 2 тыс. 257 - гражданам Финляндии.

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