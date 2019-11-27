Обвинение просит 15 лет лишения свободы для экс-премьера Киргизии

17:00 Источник: RNS

Обвинение просит приговорить бывшего премьер-министра Киргизии Сапара Исакова к 15 годам лишения свободы по делу о коррупции при модернизации ТЭЦ, передает агентство 24.kg.

«Сапар Исаков, по версии обвинения, заведомо знал, что предложение TBEA по модернизации ТЭЦ не отвечало интересам Кыргызстана ввиду завышенной цены, технических и технологических недостатков», — сообщает агентство.

Также гособвинение просит, помимо тюремного срока, конфисковать имущество Исакова, лишить его ранга, ордена «Манас» и права занимать государственные должности на три года. RNS