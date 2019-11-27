В Новой Зеландии создан первый в мире банк спермы ВИЧ-положительных мужчин

17:12 Источник: Газета.Ru

В Новой Зеландии появился первый в мире банк спермы ВИЧ-положительных мужчин, сообщает издание The Guardian.

Банк спермы Sperm Positive создали новозеландские некоммерческие организации для повышения осведомленности населения о ВИЧ. По словам создателей банка, многие люди слишком мало знают о том, как передается ВИЧ, и это сказывается на их отношении к ВИЧ-положительным людям. С ВИЧ можно прожить долгую жизнь и оставить здоровое потомство, но это понимают далеко не все.

На момент создания в банке числилось три донора с неопределяемой вирусной нагрузкой. При неопределяемой вирусной нагрузке ВИЧ, хотя и присутствует в организме, не может передаваться через половые контакты или при рождении ребенка. Они отмечают, что счастливы поучаствовать в таком проекте и показать людям, что ВИЧ — не приговор, и после постановки диагноза жизнь продолжается.

Кроме информирования о ВИЧ здорового населения создатели банка также хотят показать ВИЧ-положительным людям, что для них тоже доступны вспомогательные репродуктивные технологии. Проект запущен в преддверии Международного дня борьбы со СПИДом 1 декабря. Газета.Ru