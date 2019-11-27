Омбудсмен по защите государственного языка появился на Украине

17:40 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

На Украине появится омбудсмен по защите государственного языка. Им назначена Татьяна Монахова, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своём Telegram-канале.

Ранее Монахова работала заведующей кафедрой журналистики Черноморского национального университета. Должность языкового омбудсмена на Украине предусмотрена законом об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Говорит Москва