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Омбудсмен по защите государственного языка появился на Украине

17:40 27.11.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

На Украине появится омбудсмен по защите государственного языка. Им назначена Татьяна Монахова, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своём Telegram-канале.

Ранее Монахова работала заведующей кафедрой журналистики Черноморского национального университета. Должность языкового омбудсмена на Украине предусмотрена законом об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.  Говорит Москва

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