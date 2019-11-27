В Москве рассчитывают, что саммит НАТО рассмотрит предложения России
18:20 27.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия надеется на то, что лидеры стран - участниц НАТО на предстоящем саммите альянса в Лондоне рассмотрят предложения РФ и направят конструктивный сигнал. Об этом заявил в среду заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков на совместной пресс-конференции со своим китайским коллегой Ма Чжаосюем по итогам консультаций по вопросам стратегической стабильности.
"В первых числах декабря в Лондоне состоится саммит НАТО. Хотелось бы все же надеяться, что сигналы, которые лидеры стран НАТО пошлют оттуда, будут включать что-то более конструктивное, чем постоянное повторение одних и тех же призывов к России сделать что-то, что ничем не обосновано и не имеет никакой связи с реальностью", - указал он.
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