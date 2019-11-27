Новая глава ЕК попыталась объяснить, что есть Евросоюз, а что - НАТО

19:05 Источник: Интерфакс

ЕС никогда не сможет стать заменой НАТО в плане оборонных возможностей, перед союзом стоят другие задачи, заявила в среду новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Ранее в среду Европейский парламент на пленарной сессии поддержал состав новой Европейской комиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен. Новая Еврокомиссия теперь может приступить к своим обязанностям с 1 декабря.

"Европейский союз никогда не будет военным альянсом. Европейский союз - совсем другой", - приводят слова фон дер Ляйен западные СМИ.

"Я вижу много, много сфер, где, как я считаю, может действовать Европейский союз, а не НАТО", - сказала она, уточнив, что имеет в виду торговлю, помощь развивающимся странам и оказание гуманитарной помощи.