Путин: Представители России продолжат участвовать в Давосском форуме

20:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские представители всегда принимали и будут принимать участие в работе Всемирного экономического форума в Давосе. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем Всемирного экономического форума Клаусом Мартином Швабом.

"Всегда поддерживали отношения с вашим форумом, основателем которого вы являетесь, и будем поддерживать. И, конечно, российские представители всегда принимали и будут принимать участие в проводимых вами мероприятиях",- сказал он.