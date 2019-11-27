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Путин: Представители России продолжат участвовать в Давосском форуме

20:15 27.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские представители всегда принимали и будут принимать участие в работе Всемирного экономического форума в Давосе. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем Всемирного экономического форума Клаусом Мартином Швабом.

"Всегда поддерживали отношения с вашим форумом, основателем которого вы являетесь, и будем поддерживать. И, конечно, российские представители всегда принимали и будут принимать участие в проводимых вами мероприятиях",- сказал он.

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