Премьер Украины отрицает ведение отдельных переговоров с РФ по закупке газа

20:45 Источник: Интерфакс

Основной целью газовых переговоров с Россией является заключение нового долгосрочного транзитного контракта после 2019 года по европейским правилам, отдельные переговоры о возможностях закупки российского газа не ведутся, заявил премьер Украины Алексей Гончарук.

"У нас идут переговоры по продлению транзита газа из РФ в ЕС. Это те переговоры, которые ведутся, и о них все знают. В рамках этих переговоров есть много вопросов, условий, инициатив, идей, которые озвучиваются разными участниками. Не существует каких-то отдельных переговоров о покупке газа у Российской Федерации", - сказал премьер Украины на брифинге в среду.