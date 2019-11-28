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Иранское консульство в Ираке было атаковано

07:30 28.11.2019 Источник: НГ-Online

Власти Ирака усиливают меры безопасности на юге страны после атаки и поджога консульства Ирана в Эн-Наджафе. Усиление зафиксировано в Басре и Кербеле, где также располагаются иранские дипмиссии. В самом Эн-Наджафе введен комендантский час после атаки на консульство. Накануне группа протестующих подожгла вход в здание. Разгоревшееся пламя перекинулось на остальную часть объекта. В настоящее время пожарные пытаются справиться с огнем, здание консульства полностью обесточено. После нападения силы безопасности покинули комплекс и он сейчас никем не охраняется. Атака на миссию Эн-Наджафе происходит впервые.

Иракцы атакуют здания иранских консульств в стране не первый раз. Это протест против внешней политики Ирана и вмешательства во внутренние дела Ирака. До этого неоднократно поджогам подвергалось консульство Ирана в Басре. После одного из пожаров диппредставительство переехало в другое здание. Предпринимались попытки нападения и на консульство в Кербеле. В начале ноября группа агрессивно настроенных молодых людей попыталась проникнуть на территорию иранского консульства, но встретила жесткий отпор со стороны сил безопасности. Тегеран неоднократно призывал Багдад принять необходимые меры для обеспечения безопасности дипломатических объектов.

Игорь Субботин

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