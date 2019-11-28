0
0
142
НОВОСТИ

Двое чеченцев задержаны полицией Страсбурга за "оправдание терроризма"

07:50 28.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полиция Страсбурга задержала на рождественской ярмарке в среду двух выходцев из Чечни. Как сообщило в среду местное издание "Дерньер нувель д'Альзас", их подозревают в "оправдании терроризма" - правоохранители усмотрели в действиях задержанных признаки того, что они симпатизируют террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Молодые люди привлекли внимание патруля, когда делали селфи перед Страсбургским собором, рядом с которым, как и в других частях города, расположились торговые ряды традиционного рождественского базара. При этом во время съемки они держали указательный палец одной руки вверх, что стражи порядка истолковали как символ приверженности ИГ. Издание отмечает, что подобный жест часто используют многие радикальные исламисты и боевики ИГ.

После задержания молодые люди были доставлены в отделение городской полиции. Ожидается, что прокуратура в четверг примет решение о последующих действиях в отношении задержанных.

В посольстве РФ сообщили корр. ТАСС, что пока французские власти не передавали им информацию о задержании чеченцев. Газета приводит информацию касательно лишь одного из них, который находится на территории страны в статусе просителя убежища.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

18:20 27.11.2019
В Москве рассчитывают, что саммит НАТО рассмотрит предложения России
0
77
12:00 27.11.2019
Анкара будет искать альтернативы F-35, если США не передадут их Турции - Чавушоглу
0
86
11:00 27.11.2019
Беспилотники-киллеры для борьбы с другими дронами созданы в РФ - Ростех
0
87
10:20 27.11.2019
Британские военные аналитики предрекли стране поражение в случае войны с РФ
0
85
22:05 26.11.2019
Начальник Генштаба ВС РФ и глава Военного комитета НАТО обсудили отношения России и альянса
0
105
21:20 26.11.2019
В России ждут ответа от НАТО о снижении напряженности в зонах соприкосновения
0
109
19:35 26.11.2019
Турция "держит в плену" Восточную Европу - источник в НАТО
0
117
18:35 26.11.2019
Истребители ВВС США были подняты по тревоге после сообщения NORAD
0
120
15:10 26.11.2019
Инспекторам из США показали ракетный комплекс «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком
0
114
15:07 26.11.2019
Для чего начальник Генштаба ВС РФ снова отправился в Баку?
0
133

Возврат к списку