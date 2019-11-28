Двое чеченцев задержаны полицией Страсбурга за "оправдание терроризма"

07:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полиция Страсбурга задержала на рождественской ярмарке в среду двух выходцев из Чечни. Как сообщило в среду местное издание "Дерньер нувель д'Альзас", их подозревают в "оправдании терроризма" - правоохранители усмотрели в действиях задержанных признаки того, что они симпатизируют террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Молодые люди привлекли внимание патруля, когда делали селфи перед Страсбургским собором, рядом с которым, как и в других частях города, расположились торговые ряды традиционного рождественского базара. При этом во время съемки они держали указательный палец одной руки вверх, что стражи порядка истолковали как символ приверженности ИГ. Издание отмечает, что подобный жест часто используют многие радикальные исламисты и боевики ИГ.

После задержания молодые люди были доставлены в отделение городской полиции. Ожидается, что прокуратура в четверг примет решение о последующих действиях в отношении задержанных.

В посольстве РФ сообщили корр. ТАСС, что пока французские власти не передавали им информацию о задержании чеченцев. Газета приводит информацию касательно лишь одного из них, который находится на территории страны в статусе просителя убежища.