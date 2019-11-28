Техас: Из-за взрыва на химическом заводе эвакуировано около 60 тыс. человек из близлежащих городов
08:00 28.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Второй взрыв прогремел на химическом заводе в американском городе Порт-Нечес в округе Джефферсон (штат Техас). Как сообщило в среду агентство Рейтер, власти объявили эвакуацию людей из близлежащих городов, находящихся в радиусе четырех миль (около 6,4 км) от места ЧП.
По информации Рейтер, речь может идти как минимум о 60 тыс. человек, проживающих в четырех городах и приехавших навестить своих родственников в преддверии Дня благодарения, который отмечается в США в четверг. Агентство подчеркивает, что к моменту второго взрыва на заводе, сотрудники которого были эвакуированы ранее, пожарные боролись с огнем на протяжении почти 12 часов.
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