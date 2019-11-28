В Госдуму внесут законопроект о профилактике семейно-бытового насилия - Матвиенко
08:20 28.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Законопроект о профилактике семейно-бытового насилия в скором времени будет внесен в Госдуму, следует из статьи спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, опубликованной в четверг в "Российской газете".
"В рамках осуществления национальных проектов следует наращивать усилия по укреплению самого института семьи, формированию у подрастающего поколения понимания значимости традиционных ценностей. <...> В этом русле большое значение имеет, в частности, принятие закона о профилактике семейно- бытового насилия. Уже в скором времени он будет внесен в Государственную думу", - отметила Матвиенко.
Кроме того, в своей статье спикер Совета Федерации обратила внимание на необходимость развития сети дошкольных учреждений, отметив положительные сдвиги в этой сфере. "Рассчитываем, что через 2-3 года тема нехватки мест в ясельных группах и детских садах перестанет быть актуальной", - говорится в статье. Матвиенко также отметила важность обеспечения женщин возможностью сочетать материнство с получением профессионального образования, с трудовой деятельностью и карьерным ростом.
Также, по мнению Матвиенко, необходимо улучшить политику информирования российских граждан о положенных им социальных льготах. "Надо не только выстроить бесперебойно работающие механизмы. Не менее важно, чтобы люди знали о мерах поддержки. Опросы показывают, что почти 35 процентов семей не в курсе о положенных им льготах", - написала сенатор.
Законопроект о профилактике бытового насилия в семье в настоящее время проходит обсуждение и готовится к внесению в Госдуму. С целью подготовки документа в Совете Федерации по поручению Матвиенко была создана специальная рабочая группа. Как сообщила ранее первый зампред комитета СФ по социальной политике Инна Святенко, Совфед до 1 декабря проведет работу по анализу состояния законодательства и правоприменительной практики, касающейся семейно-бытового насилия, и подготовит законопроект к внесению на рассмотрение нижней палаты парламента.
НОВОСТИ
- 09:05 28.11.2019
- СМИ рассказали о реакции Макрона на призыв РФ не размещать ракеты в Европе
- 09:00 28.11.2019
- "Газпром" закрутит вентиль 1 января - "Нафтогаз"
- 08:40 28.11.2019
- В Москве ожидаются облачная погода без осадков и около нуля градусов - Гидрометцентр
- 08:00 28.11.2019
- Техас: Из-за взрыва на химическом заводе эвакуировано около 60 тыс. человек из близлежащих городов
- 07:50 28.11.2019
- Двое чеченцев задержаны полицией Страсбурга за "оправдание терроризма"
- 07:40 28.11.2019
- Депутаты ЛДПР хотят сделать 31 декабря выходным днем на законодательном уровне
- 07:30 28.11.2019
- Иранское консульство в Ираке было атаковано
- 21:05 27.11.2019
- Путин в разговоре с жителями Петербурга: Что ж вы все об Украине, надо и о себе подумать
- 20:45 27.11.2019
- Премьер Украины отрицает ведение отдельных переговоров с РФ по закупке газа
- 20:15 27.11.2019
- Путин: Представители России продолжат участвовать в Давосском форуме
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать