В Москве ожидаются облачная погода без осадков и около нуля градусов - Гидрометцентр
08:40 28.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков и около нуля градусов ожидаются в Москве в четверг. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Днем в городе температура воздуха составит от минус 1 до плюс 1 градуса. В ночь на пятницу она может опуститься до минус 2 градусов.
Ветер южный, 3-8 м/с. Атмосферное давление составит около 748 мм ртутного столба.
В Подмосковье в четверг температура будет колебаться в пределах минус 3 - плюс 2 градусов. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до отметки минус 5 градусов.
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