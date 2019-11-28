Украина считает, что возвращенным кораблям нанесен ущерб в $2,3 млн
09:32 28.11.2019 Источник: Коммерсант.ru
По предварительной оценке, сумма убытков на возвращенных Россией кораблях ВМС ВСУ составляет не менее 55,5 млн гривен ($2,3 млн), заявил заместитель постпреда Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский. По его словам, учитывая техническое состояние вооружения и кораблей в целом, их нельзя использовать по назначению.
«Сейчас работа комплексной комиссии ВМС ВСУ продолжается, поскольку имеются большие убытки»,— приводит «Укринформ» слова господина Лоссовского. Он упомянул о демонтаже среди прочего туалетных насосов, бойлеров, большинства плафонов, розеток и ламп. Коммерсантъ
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