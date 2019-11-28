Эксперты выявили падение номинальных заработных плат в большинстве российских регионов
10:00 28.11.2019 Источник: Lenta.ru
Эксперты Института региональных проблем выявили практически повсеместное падение номинальных заработных плат — они снизились в 69 из 85 регионов страны. Исследование на основе статистических данных за август 2019 года имеется в распоряжении «Ленты.ру».
Сильнее всего зарплаты упали в Мурманской области — на 12,2 процента, следом идет Карачаево-Черкесская Республика — там снижение составило 9,5 процента. Замыкает тройку лидеров по отрицательной динамике зарплат Чукотский автономный округ — в этом регионе зарплаты упали на 9,2 процента.
Не поддались общему негативном тренду Камчатский край, Республика Тыва и Астраханская область — в этих регионах номинальные заработные платы увеличились на 13,2, 6,4 и 4,36 процента соответственно.
Ранее Росстат назвал регионы России с самыми быстро растущими зарплатами. Так, в 2019 году быстрее всего зарплаты росли в Республике Тыва — с августа по сентябрь рост зарплат в регионе составил 13 процентов. На втором месте оказался Севастополь, на третьем — Костромская область.
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