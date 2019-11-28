Эксперты выявили падение номинальных заработных плат в большинстве российских регионов

10:00 Источник: Lenta.ru

Эксперты Института региональных проблем выявили практически повсеместное падение номинальных заработных плат — они снизились в 69 из 85 регионов страны. Исследование на основе статистических данных за август 2019 года имеется в распоряжении «Ленты.ру».

Сильнее всего зарплаты упали в Мурманской области — на 12,2 процента, следом идет Карачаево-Черкесская Республика — там снижение составило 9,5 процента. Замыкает тройку лидеров по отрицательной динамике зарплат Чукотский автономный округ — в этом регионе зарплаты упали на 9,2 процента.

Не поддались общему негативном тренду Камчатский край, Республика Тыва и Астраханская область — в этих регионах номинальные заработные платы увеличились на 13,2, 6,4 и 4,36 процента соответственно.

Ранее Росстат назвал регионы России с самыми быстро растущими зарплатами. Так, в 2019 году быстрее всего зарплаты росли в Республике Тыва — с августа по сентябрь рост зарплат в регионе составил 13 процентов. На втором месте оказался Севастополь, на третьем — Костромская область.