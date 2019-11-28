Посла США в ЕС обвинили в сексуальных домогательствах - СМИ
10:05 28.11.2019 Источник: Газета.Ru
Три женщины обвинили посла США в Евросоюзе Гордона Сондленда в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает The Hill.
Так, Николь Вогель, Джана Солис и Натали Септ заявили, что Сондленд без их согласия целовал их или пытался это сделать. Одна из обвинительниц утверждает, что посол обнажился перед ней.
Отмечается, что Сондленд состоял с тремя женщинами в деловых отношениях.
Эпизоды, о которых утверждают обвинительницы, имели место еще до назначения Сондленда послом.
При этом сам дипломат все категорически отрицает, называя заявление женщин «скоординированными для политических целей».
Адвокат посла также обвинил женщин в попытке подорвать показания Сондленда по делу об импичменте.
Сондленд стал ключевой фигурой в расследовании конгресса дела об импичменте президенту США Дональду Трампу, поскольку он является одним из чиновников администрации, которые настаивали на том, чтобы Украина начала расследование в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера Байдена. Газета.Ru
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