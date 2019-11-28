Со времен распада СССР число изучающих русский язык в мире упало в 2 раза

10:20 Источник: РБК

Количество людей, изучающих русский как иностранный и обучающихся на нем в школах, колледжах и вузах, в мире упало примерно в два раза за постсоветский период, следует из доклада (есть у РБК) подведомственного Минобрнауки Центра социологических исследований (ФГАНУ «Социоцентр»).

Русский язык сейчас занимает десятое место в мире по распространению, его используют в 27 странах, говорится в документе. По данным «Социоцентра», если в начале 1990-х годов число изучавших русский составляло 74,6 млн человек, то к 2004 году сократилось до 51,2 млн, а к 2018-му — до 38,2 млн человек. Без учета стран бывшего СССР число изучавших русский упало по всему миру за постсоветский период с 20 млн человек до чуть более 1 млн.

Меньше стали владеть русским языком преимущественно в Восточной Европе и на Балканах, там к 2015 году осталось 8 млн русскоговорящих против 38 млн в 1990 году. В странах бывшего СССР также произошло снижение с 119,5 млн до 82,5 млн говорящих на русском. При этом выросло число владеющих русским языком в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии — с 1,2 млн до 4 млн.