Первый модернизированный ракетоносец Ту-160М собран и отправлен на испытания - источник
10:32 28.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Первый модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М собран в России. На заводе-изготовителе прошла выкатка самолета из цеха, после чего он был передан на летно-испытательную станцию на испытания, сообщил в четверг журналистам источник в оборонно-промышленном комплексе.
"28 ноября первый глубоко модернизированный стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М передан из производственных цехов на летно-испытательную станцию КАЗ (Казанский авиационный завод - прим. ТАСС) им. С. П. Горбунова для отработки этапа заводских наземных и летных испытаний", - сказал собеседник агентства.
Как уточнил источник, после завершения наземных отработок Ту-160М будет передан на этап летных испытаний.
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