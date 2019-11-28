Первый модернизированный ракетоносец Ту-160М собран и отправлен на испытания - источник

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первый модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М собран в России. На заводе-изготовителе прошла выкатка самолета из цеха, после чего он был передан на летно-испытательную станцию на испытания, сообщил в четверг журналистам источник в оборонно-промышленном комплексе.

"28 ноября первый глубоко модернизированный стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М передан из производственных цехов на летно-испытательную станцию КАЗ (Казанский авиационный завод - прим. ТАСС) им. С. П. Горбунова для отработки этапа заводских наземных и летных испытаний", - сказал собеседник агентства.

Как уточнил источник, после завершения наземных отработок Ту-160М будет передан на этап летных испытаний.