Мэр Собянин: бюджет Москвы поддержан представителями всех фракций

10:29

Во втором чтении, проект бюджета Москвы на 2020-2022 годы поддержали представители все фракций Мосгордумы, отмечает мэр Сергей Собянин. Как он пишет в блоге на своем персональном сайте, «за» проголосовали 35 из 45 депутатов - представители всех фракций: "Единой России", КПРФ, "Справедливой России", "Яблока" и "Моей Москвы".

«В ходе рассмотрения бюджета к нему поступило много поправок, которые мы детально обсудили с депутатами и смогли найти ресурсы для увеличения расходов по ряду приоритетных направлений", - отметил градоначальник, по мнению которого новые бюджет не только социальный, но и бюджет развития.