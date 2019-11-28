США не должны применять закон о Гонконге, иначе последуют контрмеры Китая - МИД КНР

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация США должна воздержаться от применения принятого ранее закона о демократии и правах человека в Гонконге, иначе это может отразиться на двусторонних отношениях. Так официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан в четверг на брифинге прокомментировал вопрос о том, может ли принятие этого законодательного акта сказаться на торговых переговорах между Китаем и США.

"Мы решительно протестуем против принятия так называемого законопроекта по Гонконгу. Решительно призываем США не применять этот закон, так как это может сказаться на нашем сотрудничестве в важных сферах", - сказал дипломат. "Что касается конкретных ответных мер, то предлагаю вам следить за развитием ситуации", - добавил он.