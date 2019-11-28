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Писатели, ученые и актеры обратились к Путину с призывом не подписывать закон о физических лицах – иностранных агентах

11:05 28.11.2019 Источник: Эхо Москвы

Писатели, учёные и актёры призвали Владимира Путина не подписывать закон о физических лицах – иностранных агентах. Обращение, адресованное президенту, опубликовано на сайте «Движения за права человека». Авторы письма называют закон абсурдным и антиконституционным. В тексте отмечается, что оспорить применение этого закона в суде будет почти невозможно. В обращении подчёркивается, что клеймо иностранного агента дискредитирует человека в глазах сограждан, несмотря на то, что он не совершали ничего плохого. 

Свои подписи поставили почти 60 человек. Среди них правозащитник Лев Пономарёв, музыкант Андпрей Макаревич, писатели Дмитрий Быков и Людмила Улицкая, а также издатель Ирина Прохорова и актриса Лия Ахеджакова.

На прошлой неделе закон о физических лицах – иностранных агентах приняла Госдума, а 3 дня назад — Совет Федерации. Теперь документ предстоит подписать президенту.  Эхо Москвы

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