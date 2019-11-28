Французскому социологу Карин Клеман запретили въезд в РФ

11:20 Источник: Коммерсант.ru

В среду пограничная служба России не впустила в страну известного французского социолога Карин Клеман — сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) заявили, что она представляет угрозу безопасности РФ. Ранее госпожа Клеман более 20 лет жила и преподавала в России, была замужем за депутатом Госдумы Олегом Шеиным, ее дочь — гражданка РФ. Последний год социолог провела во Франции, где изучала движение «желтых жилетов», и приехала в Россию, чтобы прочитать о нем лекцию.

Как рассказала “Ъ” Карин Клеман, она прилетела в Москву в среду вечером. «На паспортном контроле в аэропорту Шереметьево мне сообщили про запрет въезда в Россию. Отвели в отдельное помещение, где сотрудники ФСБ вручили уведомление, что мне десять лет нельзя посещать Россию»,— рассказала она. По ее словам, постановление ссылается на п. 1 ч. 1. ст. 27 ФЗ-114 (запрет на въезд «в целях обеспечения обороноспособности или безопасности государства»).