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Британские консерваторы могут рассчитывать на победу на выборах - итоги опроса

11:32 28.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Консервативная партия получила бы большинство в Палате общин по итогам досрочных всеобщих парламентских выборов, если голосование состоялось бы сейчас - за две недели до назначенной даты. Об этом в четверг сообщила газета "Таймс" по итогам опроса общественного мнения, подготовленного социологической компанией YouGov.

По их данным, тори могут рассчитывать на 359 мандатов в 650-местной Палате общин. Их главный оппонент - оппозиционная Лейбористская партия - при нынешнем раскладе может провести в парламент лишь 211 депутатов. Шотландская национальная партия может получить 43 кресла, а партия "Либеральные демократы" - 13.

На данный момент отрыв консерваторов от лейбористов составляет 11 процентных пунктов (п. п.). Однако в случае его сокращения до отметки ниже 7 п. п. тори рискуют лишиться большинства по итогам выборов.

С помощью досрочных выборов, запланированных на 12 декабря, премьер-министр и лидер консерваторов Борис Джонсон намерен вывести из тупика процесс согласования сделки об условиях Brexit.

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