КНДР могла осуществить запуск двух баллистических ракет - Kyodo
12:00 28.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
КНДР в четверг могла осуществить запуск двух баллистических ракет в направлении Японского моря. Об этом сообщило агентство Киодо со ссылкой на источник в Министерстве обороны Японии.
Также, по данным ведомства, никакой угрозы Японии и ее территориальным водам нет.
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