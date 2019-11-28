КНДР могла осуществить запуск двух баллистических ракет - Kyodo

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

КНДР в четверг могла осуществить запуск двух баллистических ракет в направлении Японского моря. Об этом сообщило агентство Киодо со ссылкой на источник в Министерстве обороны Японии.

Также, по данным ведомства, никакой угрозы Японии и ее территориальным водам нет.