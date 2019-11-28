США сокращают свой вклад в бюджет НАТО - CNN
12:05 28.11.2019 Источник: Коммерсант.ru
Администрация президента США Дональда Трампа предприняла шаги к существенному сокращению своего вклада в коллективный бюджет НАТО, сообщает телеканал CNN со ссылкой на ряд должностных лиц США и НАТО. Ранее США обеспечивали около 22% непосредственного финансирования Североатлантического альянса, которое покрывает расходы на содержание штаб-квартиры НАТО, совместные инвестиции в обеспечение безопасности и некоторые общие военные операции.
Представители Министерства обороны США заявили CNN, что администрация президента США стремится уменьшить свой вклад примерно до 16%, приведя его в соответствие с взносами Германии, которая вкладывает 14,8%. Коммерсантъ
НОВОСТИ
- 12:20 28.11.2019
- Путин поддержал идею об участии военных стран ОДКБ в Параде Победы в Москве 9 мая 2020 г.
- 12:05 28.11.2019
- Коммунисты в Мосгордуме впервые проголосовали за принятие бюджета столицы
- 12:00 28.11.2019
- КНДР могла осуществить запуск двух баллистических ракет - Kyodo
- 11:32 28.11.2019
- Британские консерваторы могут рассчитывать на победу на выборах - итоги опроса
- 11:20 28.11.2019
- Французскому социологу Карин Клеман запретили въезд в РФ
- 11:05 28.11.2019
- Писатели, ученые и актеры обратились к Путину с призывом не подписывать закон о физических лицах – иностранных агентах
- 11:00 28.11.2019
- США не должны применять закон о Гонконге, иначе последуют контрмеры Китая - МИД КНР
- 10:32 28.11.2019
- Первый модернизированный ракетоносец Ту-160М собран и отправлен на испытания - источник
- 10:29 28.11.2019
- Мэр Собянин: бюджет Москвы поддержан представителями всех фракций
- 10:20 28.11.2019
- Со времен распада СССР число изучающих русский язык в мире упало в 2 раза
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать