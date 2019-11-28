США сокращают свой вклад в бюджет НАТО - CNN

12:05 Источник: Коммерсант.ru

Администрация президента США Дональда Трампа предприняла шаги к существенному сокращению своего вклада в коллективный бюджет НАТО, сообщает телеканал CNN со ссылкой на ряд должностных лиц США и НАТО. Ранее США обеспечивали около 22% непосредственного финансирования Североатлантического альянса, которое покрывает расходы на содержание штаб-квартиры НАТО, совместные инвестиции в обеспечение безопасности и некоторые общие военные операции.

Представители Министерства обороны США заявили CNN, что администрация президента США стремится уменьшить свой вклад примерно до 16%, приведя его в соответствие с взносами Германии, которая вкладывает 14,8%. Коммерсантъ

