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США сокращают свой вклад в бюджет НАТО - CNN

12:05 28.11.2019 Источник: Коммерсант.ru

Администрация президента США Дональда Трампа предприняла шаги к существенному сокращению своего вклада в коллективный бюджет НАТО, сообщает телеканал CNN со ссылкой на ряд должностных лиц США и НАТО. Ранее США обеспечивали около 22% непосредственного финансирования Североатлантического альянса, которое покрывает расходы на содержание штаб-квартиры НАТО, совместные инвестиции в обеспечение безопасности и некоторые общие военные операции.

Представители Министерства обороны США заявили CNN, что администрация президента США стремится уменьшить свой вклад примерно до 16%, приведя его в соответствие с взносами Германии, которая вкладывает 14,8%.  Коммерсантъ

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