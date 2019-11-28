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Путин поддержал идею об участии военных стран ОДКБ в Параде Победы в Москве 9 мая 2020 г.

12:20 28.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин считает правильной идею пригласить для участия Параде Победы 9 мая 2020 года военнослужащих из всей стран ОДКБ.

"Ждем лидеров государств - членов Организации на торжествах в Москве 9 мая 2020 года и признательны за поддержку идеи о том, чтобы военные контингенты всех стран ОДКБ приняли участие в Параде Победы на Красной площади", - заявил Путин на пленарном заседании Совета коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ в расширенном составе.

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