Путин поддержал идею об участии военных стран ОДКБ в Параде Победы в Москве 9 мая 2020 г.

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин считает правильной идею пригласить для участия Параде Победы 9 мая 2020 года военнослужащих из всей стран ОДКБ.

"Ждем лидеров государств - членов Организации на торжествах в Москве 9 мая 2020 года и признательны за поддержку идеи о том, чтобы военные контингенты всех стран ОДКБ приняли участие в Параде Победы на Красной площади", - заявил Путин на пленарном заседании Совета коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ в расширенном составе.

