Половина россиян жалуется на недостаток сна - исследование

12:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Половина жителей России жалуется на недостаток сна. Рекомендованные врачами 8 часов спит только каждый третий опрошенный. Такие данные публикует Здоровье Mail.ru.

Исследование показало, что 40% респондентов просыпаются в будни до 7 утра, 25% — до 8:30, а раньше 6 утра встаёт 21% опрошенных.

При этом половине участников исследования не хватает времени на сон. Причинами недосыпа респонденты назвали бессонницу, хобби или неотложные дела, а также работу. В качестве меры борьбы с бессонницей половина респондентов ответили, что просто лежат в темноте. Около трети берут в руки смартфон. Остальные принимают снотворное, пьют успокоительные сборы или тёплое молоко. Говорит Москва