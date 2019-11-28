Половина россиян жалуется на недостаток сна - исследование
12:32 28.11.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Половина жителей России жалуется на недостаток сна. Рекомендованные врачами 8 часов спит только каждый третий опрошенный. Такие данные публикует Здоровье Mail.ru.
Исследование показало, что 40% респондентов просыпаются в будни до 7 утра, 25% — до 8:30, а раньше 6 утра встаёт 21% опрошенных.
При этом половине участников исследования не хватает времени на сон. Причинами недосыпа респонденты назвали бессонницу, хобби или неотложные дела, а также работу. В качестве меры борьбы с бессонницей половина респондентов ответили, что просто лежат в темноте. Около трети берут в руки смартфон. Остальные принимают снотворное, пьют успокоительные сборы или тёплое молоко. Говорит Москва
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