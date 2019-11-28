В убийстве ребенка на Урале подозревают экзорцистов
13:00 28.11.2019
Сегодня утром на Юго-Западе Екатеринбурга обнаружили тело девятилетнего мальчика, который, предварительно, является гражданином Беларуси. Это Znak.com подтвердили несколько источников в различных силовых ведомствах, добавив, что смерть ребенка имела насильственный характер. Сейчас сотрудники силовых ведомств устанавливают обстоятельства произошедшего. Один из основных мотивов — убийство «на религиозной почве».
По данным источников газеты «Комсомольская правда — Екатеринбург», девятилетний мальчик погиб от того, что его сначала били плетками, чтобы «изгнать из него бесов», а потом засунули в рот кляп. «При обыске в квартире была найдена библия. Но самое страшное, что во всем этом ритуале предположительно участвовал отец ребенка. Возможно, действовала секта», — сказал собеседник издания.
По его данным, ребенок был убит в квартире матери в Чкаловском районе города, после чего его тело было перевезено в Ленинский район, где было закопано в районе лесопарка.
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