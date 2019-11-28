Сборная России опустилась на 38-е место в рейтинге ФИФА
13:05 28.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сборная России опустилась с 37-го на 38-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), обновленная версия которого опубликована в четверг на официальном сайте организации.
В активе российской команды 1470 очков.
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