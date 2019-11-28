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Студента МГУ, рассказавшего о пытках в библиотеке вуза, намерены проверить на детекторе лжи

13:20 28.11.2019 Источник: Эхо Москвы

Студента МГУ, рассказавшего о пытках в библиотеке вуза, намерены проверить на полиграфе. Адвокат международной правозащитной группы «Агора» Дмитрий Динзе рассказал сайту «МБХ медиа», что эту процедуру будет проводить специалист «Агоры», а не полицейский.

Ранее Марат Нигматулин – фигурант дела об оправдании терроризма, — рассказал, что двое сотрудников ФСБ якобы били его и резали ножом руки, требуя явки с повинной. Первокурсник написал о случившемся ректору университета, однако в администрации факультета утверждают, что Нигматулин обращался к руководству МГУ только по делам, связанным с учебой.  Эхо Москвы

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