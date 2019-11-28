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Две трети украинцев поддерживают снятие неприкосновенности с Порошенко

13:32 28.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Население Украины считает правильным, если с экс-президента страны Петра Порошенко Верховная рада снимет неприкосновенность. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

"Оценивая заявление лидера партии "Слуга народа" [Александра] Корниенко о том, что их фракция поддержит снятие неприкосновенности с народного депутата, пятого президента Украины Петра Порошенко, если такой запрос поступит в Верховную раду, 74% опрошенных в той или иной степени поддержали это решение, 21% - не поддержали", - сказано в сообщении социологической службы.

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) на прошлой неделе сообщило о передаче в Генеральную прокуратуру Украины (ГПУ) проектов о предъявлении обвинений Петру Порошенко, а также о привлечении его к уголовной ответственности. Кроме того, в прокуратуру направлен проект представления в Верховную раду о "предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности" бывшего президента. Документы направлены в рамках досудебного расследования уголовного дела о возможном неправомерном влиянии на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения в Высший совет правосудия в марте - мае этого года.

Речь идет о правонарушениях по статьям УК Украины "Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти", а также "Злоупотребление властью или служебным положением". Максимальное наказание по этим статьям - лишение свободы на срок до 8 лет. Сам Порошенко называет очередное обвинение в свой адрес и действия ГБР по снятию с него неприкосновенности российским заказом.

Ранее генпрокурор Украины Руслан Рябошапка заявлял о наличии уголовных дел, по которым Порошенко может проходить как обвиняемый. По его словам, это дела, которые "связаны со злоупотреблением властью и служебным положением". Глава ГБР Роман Труба сообщал, что Госбюро открыло 13 дел, в которых фигурирует Порошенко. Они находятся на разных стадиях расследования.

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