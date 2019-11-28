15 городов подготовили праздничные мероприятия в рамках проекта "Зима в Подмосковье"

14:00

Фото с сайта welcome.mosreg.ru

15 подмосковных городов подготовили праздничные мероприятия в рамках проекта «Зима в Подмосковье». Об этом сообщила руководитель комитета по туризму Московской области в ранге министра

«В «Зиму в Подмосковье» в этом сезоне войдут 15 городов. Мы выделили три главных больших события, на которые приглашаем всех гостей. Первое пройдет уже 7 декабря в Дмитрове. Это будет большой семейный спортивный праздник», – сказала Галкина.

Вторым важным блоком станут рождественские гулянья в Истре. Третье масштабное событие – масленица в Архангельском. Также сюрпризы подготовили Коломна и Сергиев Посад. Вся информация о мероприятиях размещена на турпортале Подмосковья.

Как уточнила Наталья Галкина, в проекте «Зима в Подмосковье» примут участие Сергиев Посад, Коломна, Истра, Красногорск, Одинцово, Серпухов, Дмитров, Волоколамск, Руза, Королев, Зарайск, Клин, Солнечногорск, Подольск, Егорьевск.

«На сегодня очень важен комфорт. Мы делаем все, чтобы у нас были крупные программы постоянно. Я очень надеюсь, что благодаря проекту «Зима в Подмосковье», благодаря этой синергии мы получим еще более качественный результат», – подчеркнул генеральный директор музейно-выставочного комплекса «Новый Иерусалим» Василий Кузнецов.

Проект «Зима в Подмосковье» начнется с семейного праздника «Спорт! Снег! Смех!», который пройдет в центре Дмитрова и на базе центра активного отдыха «Горнолыжный клуб Леонида Тягачева», сообщил глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.

На центральной площади города установят уличные инсталляции для селфи. Для гостей праздника будет устроена ледяная горка и ледяные скульптуры. Участниками музыкальной программы станут известные музыканты, в том числе и хедлайнер DJ Smash, диджеи Bogdan Kantemirov и Kostia Deep. Также пройдет стендап-шоу, розыгрыш призов, мастер-классы по керлингу, гонки на радиоуправляемых елках, соревнования в беге на надувных лыжах, скандинавский забег и бои подушками на бревне.

«Я вас всех приглашаю посетить Дмитров. Помимо горнолыжных курортов, культурных объектов, святынь, у нас 26 открытых ледовых катков, самая большая в Европе тюбинговая трасса. В городе поставлены 17-метровые горки. У нас работают прекрасные уютные фуд-корты, рестораны», – сказал Поночевный.

В Московской области реализуется туристическая программа «Зима в Подмосковье», которая призвана познакомить россиян с уникальными площадками, памятными местами, историческими сооружениями и старинными зданиями, которые расположены в регионе. Проект также подразумевает праздничное и световое оформление парков, площадей, мест массовых гуляний на всей территории Московской области.

Георгий Соловьев