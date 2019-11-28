Объединение надзорных органов с похожими функциями может быть разумным решением - Медведев
14:12 28.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов предлагает рассмотреть вопрос о сокращении части надзорных органов одновременно с реализацией регуляторной гильотины. Об этом он сообщил на заседании правительства РФ.
"Очень много надзорных органов и, может быть, нам одновременно с регуляторной гильотиной посмотреть еще раз на предмет сокращения их количества. Это как раз вписывается в те решения, которые мы приняли по оптимизации численности государственных служащих", - сказал Силуанов.
Объединение надзорный и контрольных органов может быть разумным решением в ряде случаев, когда их функции дублируются. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.
"Для бизнеса важно не сколько будет контролей, а сколько бумажек будет приходить. Если из одного органа - это одно, если из двух - это другое, - сказал премьер. - Общее соединение в ряде случаев надзорных функций, там где этом разумно, где это возможно, наверное, это можно сделать".
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