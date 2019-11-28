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НОВОСТИ

Саркози заявил об упадке Европы

15:12 28.11.2019 Источник: РБК

Бывший президент Франции Николя Саркози в ходе дискуссии с экс-премьером Испании Хосе Аснаром на конференции в Мадриде заявил, что общие проблемы либеральных партий неотъемлемо связаны с кризисом Европы. По его словам, центр мира сейчас сместился на восток, сообщает Mundo.

«Если кто-то думает, что проблема только с политическими партиями, то он упускает из виду упадок Европы, упадок Запада. <...> Из 7 млрд человек, населяющих Землю, 4 млрд живут в Азии, а в центре (в Европе. — РБК) только 800 млн. Мы больше не стержень Земли, и тому есть демографические причины», — объяснил Саркози. «Как можно защищать демократические ценности в мире, где мы уже не превалируем?» — добавил он.  РБК

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