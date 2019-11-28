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Болгарская православная церковь сделала шаг к признанию ПЦУ

15:00 28.11.2019 Источник: Интерфакс

Имя главы новой церкви Украины (ПЦУ) Епифания Думенко впервые помянуто на литургии, которую совершил иерарх Болгарской православной церкви.

Как сообщает греческий сайт "Romalewfronimati", в храме Святого Афанасия и Святых Акакия и Дамаскина Студита в Лангаде (Греция) митрополит Пловдивский Николай, приехавший из Болгарии, возглавил утреннюю службу. Во время литургии диакон зачитал местный диптих (богослужебный порядок упоминания предстоятелей), в который был включен глава ПЦУ.

Болгарскому митрополиту сослужили трое иерархов Элладской церкви - два митрополита и епископ.

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