"Мемориал" оштрафован на 600 тысяч рублей
15:32 28.11.2019 Источник: Эхо Москвы
Международный «Мемориал» оштрафован на 600 тысяч рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы движения. По ее данным, штрафы назначены двумя протоколами за отсутствие маркировки иностранного агента в Инстаграме и на сайте.
«Мемориал» напоминает, что сумма штрафов за немаркировку достигла уже двух миллионов 300 тысяч рублей. Эхо Москвы
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