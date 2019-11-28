15:32 Источник: Эхо Москвы

Международный «Мемориал» оштрафован на 600 тысяч рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы движения. По ее данным, штрафы назначены двумя протоколами за отсутствие маркировки иностранного агента в Инстаграме и на сайте.

«Мемориал» напоминает, что сумма штрафов за немаркировку достигла уже двух миллионов 300 тысяч рублей. Эхо Москвы