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Врачи Каабак и Бабенко приняты в НМИЦ здоровья детей с повышением - Минздрав России

16:00 28.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Врачи Михаил Каабак и Надежда Бабенко приняты в Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей с повышением, трудовой договор подписан с 28 ноября. Об этом сообщила директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России Елена Байбарина на брифинге в четверг.

"Передо мной два трудовых договора, которые <...> подписаны сегодняшним числом <…>. Не просто приняты и восстановлены, но и с повышением", - сказала она.

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