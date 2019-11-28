ФСБ сообщила о ликвидации в Дагестане банды из 250 человек
16:12 28.11.2019 Источник: Эхо Москвы
ФСБ сообщила о ликвидации банды из 250 человек в Дагестане. Речь идет о группировке «Шараповские». По данным спецслужб, в нее входили сотрудники дагестанского МВД, члены адвокатской палаты республики, а также люди, находившиеся в террористическом подполье. Как отметили в Центре общественных связей ФСБ, члены банды причастны к серии убийств предпринимателей и полицейских, похищениям людей, а также грабежам и разбоям. Кроме того, в ФСБ утверждают, что группировка подготовила теракт, произошедший в Махачкале в 1998 году, в результате которого около двух десятков человек погибли и почти сотня получила ранения. Основные организаторы банды «Шараповские» и исполнители преступлений, по данным ФСБ, задержаны. Их имена не раскрываются. Часть из них, как отмечается, уже осуждена к длительным срокам заключения, а некоторые объявлены в розыск. При обысках, как говорят спецслужбы, были найдены и изъяты стрелковое и автоматическое оружие, взрывчатка и противотанковые ракетные комплексы.
В столичном главке Следственного комитета сообщили, что с августа этого года по настоящее время в Москве и Дагестане были задержаны четыре соучастника банды «Шараповские». Эхо Москвы
НОВОСТИ
- 16:32 28.11.2019
- Переговоры по ракетам средней дальности должны вестись с участием европейцев - Макрон
- 16:00 28.11.2019
- Врачи Каабак и Бабенко приняты в НМИЦ здоровья детей с повышением - Минздрав России
- 15:56 28.11.2019
- Собянин отметил конструктивное взаимодействие фракций МГД в ходе принятия бюджета Москвы
- 15:32 28.11.2019
- "Мемориал" оштрафован на 600 тысяч рублей
- 15:12 28.11.2019
- Саркози заявил об упадке Европы
- 15:00 28.11.2019
- Болгарская православная церковь сделала шаг к признанию ПЦУ
- 14:53 28.11.2019
- Алексей Шапошников: Бюджет Москвы до 2022 года одобрен представителями всех фракций
- 14:32 28.11.2019
- CМИ узнали, какое вино будет делать хозяйство РПЦ
- 14:12 28.11.2019
- Объединение надзорных органов с похожими функциями может быть разумным решением - Медведев
- 14:00 28.11.2019
- 15 городов подготовили праздничные мероприятия в рамках проекта "Зима в Подмосковье"
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать