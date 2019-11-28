ФСБ сообщила о ликвидации в Дагестане банды из 250 человек

16:12 Источник: Эхо Москвы

ФСБ сообщила о ликвидации банды из 250 человек в Дагестане. Речь идет о группировке «Шараповские». По данным спецслужб, в нее входили сотрудники дагестанского МВД, члены адвокатской палаты республики, а также люди, находившиеся в террористическом подполье. Как отметили в Центре общественных связей ФСБ, члены банды причастны к серии убийств предпринимателей и полицейских, похищениям людей, а также грабежам и разбоям. Кроме того, в ФСБ утверждают, что группировка подготовила теракт, произошедший в Махачкале в 1998 году, в результате которого около двух десятков человек погибли и почти сотня получила ранения. Основные организаторы банды «Шараповские» и исполнители преступлений, по данным ФСБ, задержаны. Их имена не раскрываются. Часть из них, как отмечается, уже осуждена к длительным срокам заключения, а некоторые объявлены в розыск. При обысках, как говорят спецслужбы, были найдены и изъяты стрелковое и автоматическое оружие, взрывчатка и противотанковые ракетные комплексы.

В столичном главке Следственного комитета сообщили, что с августа этого года по настоящее время в Москве и Дагестане были задержаны четыре соучастника банды «Шараповские». Эхо Москвы