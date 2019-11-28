Переговоры по ракетам средней дальности должны вестись с участием европейцев - Макрон
16:32 28.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Переговоры по новому договору о ракетах средней дальности следует вести с участием представителей европейских стран. Такое мнение высказал в четверг президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам переговоров в Елисейском дворце с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
"Европейцы должны быть привлечены к переговорам о будущем договоре по ракетам средней и меньшей дальности [РСМД]", - сказал французский лидер.
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