Венгрия отказалась от участия в песенном конкурсе Евровидение из-за его связи с гей-культурой - Guardian

17:00 Источник: Эхо Москвы

Газета Гардиан утверждает, что Венгрия отказалась от участия в песенном конкурсе Евровидение из-за его связи с гей-культурой. Издание ссылается на источники в национальной телерадиокомпании МТVА, которая должна была транслировать конкурс.

Власти Венгрии во главе с консерватором Виктором Орбаном, отмечает газета, неоднократно провозглашали приоритет традиционных семейных ценностей. Эхо Москвы