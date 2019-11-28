Венгрия отказалась от участия в песенном конкурсе Евровидение из-за его связи с гей-культурой - Guardian
17:00 28.11.2019 Источник: Эхо Москвы
Газета Гардиан утверждает, что Венгрия отказалась от участия в песенном конкурсе Евровидение из-за его связи с гей-культурой. Издание ссылается на источники в национальной телерадиокомпании МТVА, которая должна была транслировать конкурс.
Власти Венгрии во главе с консерватором Виктором Орбаном, отмечает газета, неоднократно провозглашали приоритет традиционных семейных ценностей. Эхо Москвы
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