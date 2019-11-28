Евросоюз не сможет защитить себя без НАТО - Столтенберг

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз не сможет защитить себя без существования Североатлантического альянса. Об этом заявил в четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг на совместной с президентом Франции Эмманюэлем Макроном пресс- конференции в Париже.

"ЕС не сможет защитить Европу один, без НАТО. Поэтому НАТО необходима", - сказал он.

