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НОВОСТИ

Евросоюз не сможет защитить себя без НАТО - Столтенберг

17:12 28.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз не сможет защитить себя без существования Североатлантического альянса. Об этом заявил в четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг на совместной с президентом Франции Эмманюэлем Макроном пресс- конференции в Париже.

"ЕС не сможет защитить Европу один, без НАТО. Поэтому НАТО необходима", - сказал он.

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