Интересы властей и народа не совпадают, полагают почти три четверти россиян - опрос
17:32 28.11.2019 Источник: Эхо Москвы
Почти три четверти россиян полагают, что интересы властей и народа не совпадают, поскольку властям практически не интересна жизнь рядовых сограждан, сказал «Эху Москвы» директор аналитического центра Юрия Левады Лев Гудков.
Он добавил, что социальная политика руководства страны вызывает все больше недовольство населения, особенно на фоне снижения доходов и коррупционных скандалов.
Опрос проведен 24 -30 октября 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1616 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ.
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