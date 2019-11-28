Степан Орлов: После принятия поправок бюджет столицы станет еще более ярко выражено социальным

17:15

Новый бюджет Москвы, принятый накануне во втором чтении в Мосгордуме (МГД) – социальный и будет весьма эффективным, считает зампредседателя столичного парламента Степан Орлов. Еще более изначально заложенную социальную направленность документа усилили поправки, внесенные в процессе обсуждения проекта, полагает политик. «Бюджет, принятый сегодня во втором чтении и в целом, заработает с 1 января 2020 года. Он эффективен и нужен Москве», - заявил вице-спикер.

За законопроект «О бюджете города Москвы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» проголосовали 35 народных избранника, которые представляли все депутатские объединения в МГД.

Планируется, что в 2020 году доходы бюджета Москвы будут составлять 2 трлн 798 млрд рублей, расходы - 3 трлн 64 млрд рублей, дефицит - 351,3 млрд руб. В 2021 году общий объем доходов будет 3 трлн 64 млрд рублей, расходов - 3 трлн 278,3 млрд рублей, дефицит - 214,1 млрд рублей. В 2022 году общий объем доходов - 3 трлн 356,2 млрд рублей, расходов - 3 трлн 370 млрд рублей, дефицит - 23,8 млрд рублей.