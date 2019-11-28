За 18 лет больше чем втрое снизилось число абортов в России
18:00 28.11.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Число абортов в России за 18 лет снизилось больше чем втрое. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Совета при президенте по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей.
В 2000 году в стране было сделано больше двух миллионов абортов, в 2018 году — 661 тысяча. Также Голикова привела данные, согласно которым в прошлом году из почти 380 женщин, прошедших консультирование, четверть отказались от абортов. Говорит Москва
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