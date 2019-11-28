За 18 лет больше чем втрое снизилось число абортов в России

18:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Число абортов в России за 18 лет снизилось больше чем втрое. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Совета при президенте по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей.

В 2000 году в стране было сделано больше двух миллионов абортов, в 2018 году — 661 тысяча. Также Голикова привела данные, согласно которым в прошлом году из почти 380 женщин, прошедших консультирование, четверть отказались от абортов. Говорит Москва