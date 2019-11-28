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Германия отвергла российское предложение о моратории на размещение ракет в Европе

18:40 28.11.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Германия отвергла предложение России о моратории на размещение ракет в Европе. Об этом заявили в пресс-службе кабинета министров ФРГ.

Сегодня же стало известно, что Франция также не приняла предложение о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности на европейской территории.

Ранее Владимир Путин предложил ввести мораторий на развёртывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности. Инициативу он направил лидерам стран Европы и Азии, а также в международные организации.  Говорит Москва

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