Германия отвергла российское предложение о моратории на размещение ракет в Европе

18:40 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Германия отвергла предложение России о моратории на размещение ракет в Европе. Об этом заявили в пресс-службе кабинета министров ФРГ.

Сегодня же стало известно, что Франция также не приняла предложение о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности на европейской территории.

Ранее Владимир Путин предложил ввести мораторий на развёртывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности. Инициативу он направил лидерам стран Европы и Азии, а также в международные организации. Говорит Москва