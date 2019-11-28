Германия отвергла российское предложение о моратории на размещение ракет в Европе
18:40 28.11.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Германия отвергла предложение России о моратории на размещение ракет в Европе. Об этом заявили в пресс-службе кабинета министров ФРГ.
Сегодня же стало известно, что Франция также не приняла предложение о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности на европейской территории.
Ранее Владимир Путин предложил ввести мораторий на развёртывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности. Инициативу он направил лидерам стран Европы и Азии, а также в международные организации. Говорит Москва
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