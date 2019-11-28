Глава МИД Турции назвал Макрона "покровителем террористов"

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил в четверг, что Анкара не воспринимает слова президента Франции Эмманюэля Макрона относительно турецкой операции "Источник мира" в Сирии.

"Слова Макрона ничего не значат, он покровитель террористов. Как уже говорила [канцлер ФРГ Ангела] Меркель, Турция является страной НАТО. Макрон должен придерживаться позиции своих союзников", - приводит слова министра телеканал Эн-ти-ви.

По словам Чавушоглу, Турция новой трансграничной операцией помешала планам Франции создать террористическое государство в Сирии. "Макрон хотел создать террористическое государство, и он расстроен из-за проведения операции "Источник мира", и теперь не понимает, что говорит", - цитирует главу внешнеполитического ведомства телеканал "Си- эн-эн тюрк".

Отношения между Анкарой и Парижем обострились из-за того, что французская сторона поддерживает сирийские курдские формирования "Силы народной самообороны" (СНС), которые Турция считает ответвлением запрещенной в республике Рабочей партии Курдистана (РПК).